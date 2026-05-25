В Иркутске галерея Виктора Бронштейна открывает новый выставочный сезон

5 июня в галерее Виктора Бронштейна стартуют два новых проекта: персональная выставка заслуженного художника России Бальжинимы Доржиева из Улан-Удэ и первая персональная выставка иркутской художницы Анны Макаровой «Через лес».

«В этом году мы сознательно построили летнюю выставочную программу на контрасте. С одной стороны – яркая живопись признанного мэтра, с другой – камерный и трогательный проект молодой иркутской художницы. Выставки совершенно разные по интонации, но именно так, на мой взгляд, раскрываются глубина и многогранность локального искусства», – отметила директор галереи Ольга Бронштейн.

Бальжинима Доржиев, народный художник Бурятии, представит более 40 живописных работ последних лет, некоторые полотна из коллекции галереи экспонируются крайне редко. Для его стиля характерны смелая работа с цветом и обращение к бурятской мифологии. Анна Макарова в проекте «Через лес» до 15 ноября покажет работы в разных медиумах – от живописи и графики до бумажной и тканевой аппликации, объединенные идеей путешествия сквозь сказочный лес.