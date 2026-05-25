«Минфин пощадил миллиардеров»: в Госдуме предложили поднять налог для сверхбогатых до 35%

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести более жёсткую прогрессивную шкалу налогообложения. Он считает, что ставку НДФЛ для россиян с доходами свыше 500 млн рублей в год необходимо поднять до 35%, сообщает РИА Новости.

«Нужно донастраивать шкалу НДФЛ. В частности, на доходы от 250 до 500 млн рублей мы предлагали ставку 25%, а свыше 500 млн — 35%», — заявил депутат.

По мнению Миронова, это решение может пополнить бюджет более чем на 200 млрд рублей. Он также отметил, что в развитых странах ставки ещё выше, и отток капитала из-за этого не произойдёт.

Критика текущей реформы

Депутат напомнил, что его партия добивалась введения прогрессивной шкалы почти 20 лет. С 2025 года максимальная ставка НДФЛ составляет 22% на доходы от 50 млн рублей.

«Минфин в очередной раз "пощадил" наших миллиардеров. Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, всё равно отчисляешь 22%. По сути, для них шкала остаётся плоской», — заключил Миронов.


