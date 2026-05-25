На границе Иркутской области и Якутии запустили добычу нефти на Чонской группе месторождений

Группа «Газпром» начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений, расположенной на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). В торжественном запуске приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Якутии Айсен Николаев и другие руководители нефтегазового сектора.

«Реализация таких проектов имеет стратегическое значение для экономики региона: это дополнительные налоговые поступления в бюджет, загрузка для смежных отраслей и новые рабочие места. Проект создает импульс для укрепления промышленного потенциала Приангарья и открывает перспективы для дальнейшего освоения ресурсов Восточной Сибири», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Он также отметил, что многолетнее сотрудничество Иркутской области и «Газпрома» вышло на принципиально новый уровень, охватив не только газоснабжение региона, но и масштабное развитие нефтедобычи.

В Чонскую группу входят Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский лицензионные участки, их разработкой занимается «Газпром нефть». Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает свыше 150 инфраструктурных объектов. Применение передовых решений позволило сделать разработку запасов чонской нефти рентабельной: ранее это считалось невозможным, так как нефть залегает в породах со сложным строением – пласты отличаются низкой температурой, небольшой толщиной и высокой засолоненностью. Для освоения запасов была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей.

Ранее в Иркутской области утвердили программу газификации до 2030 года, Братск стал одним из приоритетных городов для перевода на газ.