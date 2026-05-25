Больше машины за те же деньги: в чём секрет TENET T4L?

Часто ли вы видели, чтобы машина стала просторнее, а цена при этом не увеличилась? Это не фантастика, а реальность с новым кроссовером TENET T4L! В Россию приехала удлинённая версия бестселлера T4: длина автомобиля выросла на 19 см, а объём багажника — на 135 литров. Теперь он составляет 475 литров под шторкой. При этом стартовая цена — от 2 159 000 рублей. Разбираемся с экспертом из «Агат-Авто», как TENET удалось совершить это чудо и почему вам стоит записаться на тест-драйв.

+19 см длины и +135 литров багажника: что нового в TENET T4L?

«Зимой мы делали обзор популярного кроссовера TENET T4 (это китайский Chery Tiggo 4 российской сборки). И есть повод вернуться к нему снова. Он вырос! И называется теперь TENET T4L. При этом автомобиль сохранил всё, за что его любят. Перед нами удлиненная версия (Long), и это не частая история на нашем рынке», – отмечает эксперт.

Длина автомобиля выросла на серьезные 19 см и теперь превышает 4,5 метра. Колесная база выросла на 4 см и составляет 265 см. А весь остальной рост пришелся на багажник. Высота выросла на 5 см. Ширина не изменилась – 183 см. Клиренс – достойные 20 см.

Что это нам дает? Багажник увеличился на 135 литров. Теперь это 475 литров под шторкой и 1,5 кубометра со сложенными задними креслами. На заднем ряду заметно добавилось места. А еще машина подготовлена и сертифицирована для установки фаркопа с массой буксируемого прицепа до 750 кг.

«Учитывая, что в массовом сегменте все машины часто сравнивают с Ладой Вестой, скажем, что TENET T4L больше Весты примерно на 5 сантиметров по всем измерениям – и в длину, и в ширину. Это много. А еще он мощнее и обладает более ресурсной трансмиссией», – подчеркивает эксперт.

«Ресурс 250 000 км»: что скрывается под капотом нового TENET T4L?

По словам специалиста, под капотом – всё проверенное и надежное.

«Турбомотор 1,5 литра на 147 лошадей выдает 210 ньютон-метров крутящего момента. Чугунный блок цилиндров, 4 цилиндра, 16 клапанов, распределенный впрыск, цепь, гидрокомпенсаторы и система изменения фаз ГРМ. Ресурс двигателя превышает 250 000 км, и по нему очень хорошая статистика. Шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа, рассчитанный с 30-процентным запасом по крутящему моменту. Запас – это ресурс, который на этом агрегате превышает 200 000 км.

Машина оцинкована и имеет хороший зимний пакет опций даже в стартовой комплектации. Для ценителей – во всех комплектациях сзади стоит многорычажная подвеска, никаких упрощений в виде балки. А многорычажная подвеска – это комфорт и управляемость.

Внешних отличий от прежней модели совсем немного, что еще раз говорит о том, что машина считается удачной и ничего «улучшать» не требовалось. Спереди не изменилось ничего. Кстати, отличная светодиодная оптика есть во всех комплектациях. Сбоку – хромированная полоска над дверями. Другой рисунок колесных дисков. А вот сзади – шильдик 4L и новая форма задних фонарей. Всё понятно, и никаких резких движений».

Главный козырь: TENET T4L стал больше, а цена — нет!

«А вот теперь самое главное, почему TENET T4L так интересен. Внимание! Машина стала больше, практичнее, удобнее, комфортнее. Но она не изменилась в цене! Цена в салоне – от 2 159 000 рублей. Так бывает! Машина выросла, а цена – нет! В чем подвох? Его нет».

По мнению эксперта, сказываются такие факты, как перенос производства автомобилей в Россию, анализ потребностей российского рынка и адаптация автомобилей под них. И, кстати, удлинение достигнуто не за счет «вваривания вставки через уголки», а за счет создания оригинальных кузовных деталей увеличенной длины.

«Опытный покупатель предпочитает не верить рекламе на слово, а проверить всё лично. Это легко. Автосалон «Агат-Авто» ждет вас ежедневно. Тест-драйв абсолютно бесплатен, напоминаем на всякий случай», – резюмирует эксперт «Агат-Авто».

