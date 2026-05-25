АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом

Сохранение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А (RU) обусловлено сильной оценкой достаточности капитала, оценкой бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности – на достаточном уровне.

Как отмечают эксперты рейтингового агентства, оценка риск-профиля учитывает умеренные объемы принятого рыночного риска, а также приемлемое кредитное качество портфеля ценных бумаг. По мнению экспертов, кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.


