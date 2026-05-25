Иргиредмет возобновил работу после пожара 23 мая

«Иргиредмет» – Иркутский институт редких металлов и алмазов – возобновило работу в штатном режиме после пожара, произошедшего 23 мая.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Серьезных повреждений удалось избежать.

«В настоящее время все ключевые подразделения продолжают выполнение производственных, научно-исследовательских и проектных задач. Действующие обязательства перед заказчиками и партнерами сохраняются и будут выполнены в полном объеме. В институте подчеркнули, что непрерывность производственной и научной деятельности предприятия сохранена», – говорится в сообщении.

Напомним, что пожар в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов на Бульваре Гагарина произошел 23 мая. На момент прибытия спасателей горел один из кабинетов. Площадь пожара оценили в 700 квадратных метров.