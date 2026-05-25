Почему в обменниках пропал доллар

В российских обменниках возник временный дефицит наличных долларов. Кандидат экономических наук Люза Байгузина объяснила «Газете.Ru», что это связано с резким ростом спроса населения на фоне укрепления рубля.

«Когда доллар опустился ниже 73 рублей, многие восприняли это как сигнал к покупке. Только в апреле граждане приобрели валюты на $1,4 млрд. Санкции блокируют прямые поставки банкнот, а банки не были готовы к такому наплыву клиентов вне туристического сезона», — отметила эксперт.

Причины дефицита

Психология: Курс 69–73 рубля выглядит как «окно возможностей».

Логистика: Санкции ограничивают ввоз наличности через страны СНГ.

Неожиданность: Банки не рассчитывали на такой спрос весной.

«В отдельных отделениях оставалось несколько тысяч долларов. Банки вынуждены закупать наличность друг у друга. Это не системный кризис, а точечные перебои», — подчеркнула Байгузина.

Из-за дефицита банки увеличили спреды: наличный доллар в обменниках стоит на 3–4 рубля дороже курса ЦБ. Эксперт видит в этом риск «психологического давления» на людей, провоцируя дополнительный спрос.

Рубль останется крепким

По мнению эксперта ВТБ Родиона Латыпова, в июне-июле курс останется крепким (выше 80 рублей), а ослабление будет плавным. По его прогнозу, рубль будет сильным надолго из-за жесткой политики ЦБ, снижения импорта и изменения структуры финансового счета. «Мы останемся в парадигме "крепкий курс надолго"», — резюмирует Латыпов.

Напомним, с начала апреля рубль укрепился на 12%, возглавив мировой рейтинг валют по версии Bloomberg. На прошлой неделе курсы достигли трёхлетних минимумов: доллар опустился к 70 рублям, а юань — к 10,3. В понедельник, 25 мая, доллар торгуется на уровне 71,20, юань — 10,53.

Что будет летом? Драйверы для разворота

Тем не менее другие эксперты прогнозируют смену тренда в летний период.



На это повлияют: