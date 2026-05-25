Почему в обменниках пропал доллар

В российских обменниках возник временный дефицит наличных долларов. Кандидат экономических наук Люза Байгузина объяснила «Газете.Ru», что это связано с резким ростом спроса населения на фоне укрепления рубля.
«Когда доллар опустился ниже 73 рублей, многие восприняли это как сигнал к покупке. Только в апреле граждане приобрели валюты на $1,4 млрд. Санкции блокируют прямые поставки банкнот, а банки не были готовы к такому наплыву клиентов вне туристического сезона», — отметила эксперт.
Причины дефицита
- Психология: Курс 69–73 рубля выглядит как «окно возможностей».
- Логистика: Санкции ограничивают ввоз наличности через страны СНГ.
- Неожиданность: Банки не рассчитывали на такой спрос весной.
«В отдельных отделениях оставалось несколько тысяч долларов. Банки вынуждены закупать наличность друг у друга. Это не системный кризис, а точечные перебои», — подчеркнула Байгузина.
Из-за дефицита банки увеличили спреды: наличный доллар в обменниках стоит на 3–4 рубля дороже курса ЦБ. Эксперт видит в этом риск «психологического давления» на людей, провоцируя дополнительный спрос.
Рубль останется крепким
По мнению эксперта ВТБ Родиона Латыпова, в июне-июле курс останется крепким (выше 80 рублей), а ослабление будет плавным. По его прогнозу, рубль будет сильным надолго из-за жесткой политики ЦБ, снижения импорта и изменения структуры финансового счета. «Мы останемся в парадигме "крепкий курс надолго"», — резюмирует Латыпов.
Напомним, с начала апреля рубль укрепился на 12%, возглавив мировой рейтинг валют по версии Bloomberg. На прошлой неделе курсы достигли трёхлетних минимумов: доллар опустился к 70 рублям, а юань — к 10,3. В понедельник, 25 мая, доллар торгуется на уровне 71,20, юань — 10,53.
Что будет летом? Драйверы для разворота
Тем не менее другие эксперты прогнозируют смену тренда в летний период.
На это повлияют:
- Снижение ставки ЦБ: Регулятор может довести ключевую ставку до 13% к концу года, что оживит импорт.
- Действия Минфина: Летом ведомство, вероятно, кратно увеличит объёмы покупки валюты для бюджета.