Россия заняла четвертое место в Европе по доступности электроэнергии

Россия заняла четвертое место в рейтинге европейских стран по количеству электроэнергии, доступной на среднюю заработную плату от РИА Новости. На среднемесячный доход житель страны может приобрести 17 330,6 кВт·ч при стоимости 5,2 рубля за кВт·ч. За год электроэнергия в России подорожала на 15%.

Первое место по доступности электроэнергии занимает Исландия с показателем 25 747,6 кВт·ч при цене 17,6 рубля за кВт·ч и годовым ростом на 8,4%. На втором месте – Лихтенштейн с 25 402,2 кВт·ч и стоимостью 26,8 рубля за кВт·ч, на третьем – Норвегия с 21 230,8 кВт·ч и ценой 18,1 рубля. Замыкает десятку Дания с показателем 11 705,2 кВт·ч и самой высокой ценой среди перечисленных стран – 28,5 рубля за кВт·ч, при этом за год стоимость снизилась на 11,9%.

Пятую строчку занимает Люксембург с 16 554,1 кВт·ч и ростом цены на 31,7%, шестую – Нидерланды с 16 221,6 кВт·ч. Казахстан расположился на седьмом месте с 15 314,0 кВт·ч при самой низкой цене среди участников рейтинга – 3,9 рубля за кВт·ч. Финляндия и Швеция заняли восьмое и девятое места соответственно.

Ранее аналитики РИА Новости составили рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии. Его возглавила Иркутская область. В соответствии с подсчетами, на среднюю месячную зарплату житель по итогам марта мог позволить почти 46 тыс. киловатт-часов электричества.