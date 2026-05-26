Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 мая: 10 365,2998 руб/1 г золота и 174,4500/1 г серебра

1 грамм серебра - 174,4500 руб.

1 грамм платины - 4 457,8999 руб.

1 грамм палладия - 3 146,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,8898 р. (0,49%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,3000 р. (1,93%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,7599 р. (1,15%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,7200 р. (1,21%) .

