Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении со 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы. Документ опубликован на портале правовой информации. При этом продолжительность переработок для каждого работника может быть увеличена до 240 часов в год, только если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.

Внесенные в Трудовой кодекс изменения сохраняют прежний лимит в 120 часов в год для работников государственных и муниципальных учреждений, чья работа по внутреннему совместительству превышает четверть месячной нормы, а также для работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов лиц пенсионного и предпенсионного возраста, а также работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 допускается только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Эти работники должны быть письменно ознакомлены со своим правом отказаться от переработок.

В пределах 120 часов в год за первые два часа работы оплата производится не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа сверхурочная работа оплачивается не менее чем в двойном размере за каждый час. По желанию работника переработка может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее отработанного сверхурочно. Работники, привлекаемые к переработкам сверх 120 часов, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один день в год с сохранением места и среднего заработка.