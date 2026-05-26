Почти 10 млн тонн угля поставил Эн+ Уголь на ТЭЦ Приангарья за прошедшую зиму

Угольный дивизион Эн+ за 9 месяцев осенне-зимнего периода (ОЗП) 2025-2026 годов поставил на теплоисточники региона 9,9 млн тонн угля. Из них в адрес ключевого потребителя – Байкальской энергетической компании (БЭК) – было направлено 9 млн тонн угля.

Этот объем полностью закрыл все потребности станций БЭК, угольщики вновь подтвердили свое реноме гаранта энергетической безопасности Иркутской области.

Топливо отгружалось с угледобывающих разрезов компании в Тулуне, Черемхове, Усть-Илимске, а также с Ирбейского разреза в Красноярском крае.

Кроме того, на случай экстремальных морозов, в которые горная техника не могла работать, на складах разрезов был подготовлен запас в объеме 1 млн тонн угля. Это также стало одной из мер для беспроблемного прохождения ОЗП.

– За последние пять лет потребность в топливе нашего основного потребителя, Байкальской энергетической компании, стабильно росла. Например, если в сезоне 2020-2021 гг. мы поставили чуть больше 6,6 млн тонн угля, то к прошлому отопительному сезону этот объём приблизился к 10 млн тонн. Но мы всегда готовы к любым вызовам. В целом, оценивая завершившийся отопительный сезон, можно сказать, что он был для нас не самым простым, мы столкнулись с логистическими ограничениями со стороны железнодорожной инфраструктуры и экстремально низкими температурами на территории наших разрезов. Но подготовленные складские запасы позволили нам продолжать отгрузку в любых погодных условиях, понимая, что от нашей работы зависит тепло и свет в домах миллионов людей, – Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.

Благодаря слаженной работе коллектива, угольный дивизион Эн+ в полном объеме выполнил задачи по обеспечению топливом ключевых производителей энергии в Иркутской области, подтвердив статус надежного поставщика для крупнейших ТЭЦ региона. Компания продолжает стратегическое развитие, наращивая производственные и логистические мощности для будущих отопительных периодов.