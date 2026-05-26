Санкции начинают смягчаться

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что в текущем году Запад начнет смягчать санкции в отношении российского бизнеса. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, по словам спикера, «украинский конфликт когда-то должен закончиться».

«На первый взгляд, этот прогноз выглядит слишком оптимистичным, ведь Евросоюз чуть ли не ежемесячно ужесточает ограничения не только в отношении РФ, но и для сотрудничающих с ней стран», — считает эксперт. «Однако тенденции последних нескольких месяцев сигнализируют о некотором ослаблении санкций против российской нефтяной отрасли, в первую очередь со стороны США», — подчеркивает Мильчакова.

По словам аналитика, американский Минфин с начала 2026 года несколько раз продлил лицензию на выход ЛУКОЙЛа, Газпрома и Газпром нефти из их зарубежных активов. «Эти действия вкупе с отсутствием решения управления по контролю за соблюдением санкций OFAC по передаче этих активов крупным зарубежным инвесторам также можно трактовать как подготовку к снятию санкций с лидеров российского нефтегазового сектора», — поясняет Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что эту тенденцию подтверждает и решение Великобритании возобновить импорт нефтепродуктов из России, несмотря на действующее с 2023 года эмбарго стран G7. «Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о том, что по окончании украинского конфликта Евросоюз снова начнет импортировать российский газ, несмотря на то, что Брюссель уже принял решение об отказе закупок этого сырья в России с 2027 года», — сообщает Мильчакова.

«Причиной смягчения санкций, скорее всего, стали выросшие цены на нефть и дефицит нефти и нефтепродуктов в мире, что, несомненно, говорит о неэффективности ограничительных мер против крупных экспортеров и ущербе, который наносят санкции, прежде всего, тем странам, которые их ввели», — считает аналитик.

«Полагаем, что на фоне высоких цен на энергоресурсы последуют дальнейшие шаги по смягчению антироссийских санкций», — заключает Наталья Мильчакова.