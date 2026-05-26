Лимит на сверхурочную работу в России увеличили в два раза: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения о помощи беженцам, анонсирован запуск новой программы кредитования малого и среднего бизнеса, лимит на сверхурочную работу в РФ увеличили в два раза, а в Иркутске возобновил работу пострадавший от пожара Иргиредмет. Подробнее – в обзоре СИА.

Конец соглашения

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым ратифицирован протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. По данным в пояснительной записке, действующее российское законодательство само по себе предусматривает всевозможные гарантии для беженцев и переселенцев, потому документ 1993 года утратил актуальность.

Кредитование МСП

Новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства запустят в России с июля 2026 года. «С июля совместно с банками и Корпорацией МСП запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит – до 150 млрд рублей и ставка равна ключевой», – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Повышение лимитов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. В соответствии с ними увеличен лимит сверхурочных работ вдвое – до 240 часов в год. До этого в ТК лимит сверхурочных работ составлял 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Компенсировать переработки будут повышенной оплатой или отпуском – на усмотрение работника. Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Долг по зарплатам

Строительную фирму в Иркутске уличили в невыплате заработной платы – 740 тысяч рублей – работникам. «Перед работниками предприятия, осуществляющего деятельность в сфере строительных и ремонтных работ, возникла задолженность по заработной плате. Однако работодатель не принимал своевременных мер по восстановлению трудовых прав сотрудников и перечислению положенных им по трудовому закону выплат», – отметили в прокуратуре, пояснив, что после вмешательства надзорных органов люди получили деньги.

Возобновление работы

Иркутский институт редких металлов и алмазов (Иргиредмет) возобновил работу в штатном режиме после пожара, произошедшего 23 мая. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано, потому серьезных повреждений удалось избежать. Сейчас все ключевые подразделения продолжают выполнение производственных, научно-исследовательских и проектных задач.