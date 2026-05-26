Модернизация аэропорта началась в Усть-Куте: авиаузел закрывают на все лето

Аэродромную инфраструктуру аэропорта Усть-Кута начали модернизировать в Иркутской области. За три года – с 2026-го по 2028-й – запланирован капительный ремонт 152,7 тыс. кв. метров аэродромных покрытий, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В первую очередь проведут восстановление искусственной взлетно-посадочной полосы, на ней уложат новое асфальтобетонное покрытие. Для этого с 1 июня придется закрыть аэропорт для приема воздушных судов. Работы планируется провести за три месяца, чтобы уже к 1 сентября работа воздушной гавани была возобновлена в штатном режиме», – сообщил Кобзев.

Проработаны альтернативные способы транспортной доступности на время приостановки работы аэропорта: организовано автобусное и железнодорожное сообщение. При необходимости увеличат количество автобусных рейсов. Санитарная авиация продолжит работу, при необходимости пациентов будут транспортировать вертолетами.

В 2027 году запланирован капремонт перрона и рулежной дорожки. До конца 2028 года предусмотрены также обновление системы светосигнального оборудования, маркировки и указательных знаков на искусственной взлетно-посадочной полосе и перроне. Прекращать полеты на время проведения этих работ не планируется.

Обновление аэродромной инфраструктуры позволит аэропорту Усть-Кута принимать современные воздушные суда с повышенными требованиями к качеству покрытия и безопасности полетов, а, значит, расширить географию авианаправлений и увеличить пассажиропоток.