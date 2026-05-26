ИЭСК с начала 2026 года подключила к сетям более пяти тысяч потребителей

Иркутская электросетевая компания с начала 2026 года подключила к сетям 5 144 потребителя – от жилых домов до социально значимых объектов и предприятий малого и среднего бизнеса. Компания сохраняет высокий темп по технологическим присоединениям, взятый с начала 2025 года. Особое внимание уделяется учреждениям социальной сферы, чьи заявки находятся на особом контроле.

«В прошлом году мы обеспечили рекордные 22 тыс. подключений. Прошедшая зима показала, что наши центры питания выдержали нагрузку от новых потребителей. Мы не только развиваем и модернизируем существующие сети, но и активно строим новые, чтобы каждый потребитель мог получить доступ к энергии в запланированные сроки», – отметил заместитель генерального директора ИЭСК по технологическому присоединению и развитию Сергей Ересов.

Наибольшее количество подключений с начала года пришлось на объекты в Иркутском и Ольхонском районах. В преддверии туристического и дачного сезона компания принимает все возможные меры, чтобы жители встретили лето с комфортом. Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения новых потребителей, а также создание условий для экономического и социального развития региона является ключевым приоритетом в работе ИЭСК.