Разрыв между новостройками и вторичкой в Центральной России достиг 90%

В IV квартале 2025 года разрыв в цене между квартирами от застройщика и старым фондом в Центральной России достиг примерно 90%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 314 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке – 165 тыс. рублей. В I квартале прошлого года этот показатель находился на уровне 81%, но ценовой дисбаланс усилился. Об этом пишет газета «Известия».

«Такой разрыв выглядит аномальным по международным меркам. В большинстве стран Европы и G7 разница между первичным и вторичным жильем обычно не превышает 9-15% в пользу новостроек», – отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Основной причиной перекоса она назвала льготную ипотеку: после запуска массовой программы под 8% в 2020 году спрос на новостройки резко подскочил, а вместе с ним начали расти и цены. Предполагалось, что после сворачивания программы рынок стабилизируется, однако этого не произошло – ипотека для семей с детьми также стала пользоваться массовым спросом.

В целом по стране разница между первичным и вторичным жильем увеличилась примерно на 9 п.п.: с 56% до 65%. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья под конец года составила 288 тыс. рублей, готового – около 160 тыс. рублей. В 2025 году цены на новостройки выросли на 10-14%, в 1,5-2,5 раза обогнав инфляцию в 6%. В апреле 2026 года на семейную ипотеку приходилось около 58% всех выдач жилищных кредитов в России.

Согласно последним данным, разница между стоимостью квадратного метра в новом и вторичном жилье в Иркутске составила 28% – или 41 тыс. рублей (185,2 тыс., против 144,2 тыс. рублей). Это 6 место среди крупных городов России. Первые пять строчек занимает Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж и Екатеринбург.