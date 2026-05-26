Иркутск проводит Неделю предпринимательства: стартовали пленарные сессии с экспертами

В Иркутске проходит Неделя предпринимательства «Формула креативного бизнеса». В ее рамках организованы пленарные сессии, которые будут идти два дня – 26 и 27 мая. Они проходят на базе центра «Мой бизнес». Подробности передает корреспондент СИА.

«От души хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы работаете в нашей Иркутской области, потому что именно человеческий потенциал, человеческий капитал, который вы представляете, ваши сильные стороны, желание создавать, трудиться, рисковать – эти составляющие деятельности раскрывают наш уникальный, замечательный со всех сторон потенциал», – обратился к участникам заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин, подчеркнув, что власти продолжат поддержку бизнеса.

Пленарные сессии будут посвящены двум темам – «Продюсер территорий: как власть, бизнес и креативные индустрии создают новый код региона» и «Как стать Всероссийским брендом». В них участвуют представители власти, в том числе губернатор Игорь Кобзев, а также приглашенные эксперты – маркетолог в HoReCa Полина Пушкина, генеральный директор иркутской девелоперской компании «Горстрой» Николай Кузаков, креативный директор радио МСМ Иван Вильчинский, совладелец маркетингово агенства «КУВЕР» и другие.

«Вы те, кто создает уют, комфорт нам, жителям, каждый день. Мы ежедневно идем на работу, берем чашку горячего кофе, горячую булочку. И кто это делает? Предприниматели. Мы идем за детьми, приводим детей к вам – массажистам, репетиторам, к тем, кто учит наших детей культуре, спорту и многому другому. И это тоже предприниматели. Вам огромное спасибо за то, что вы это делаете каждый день, за то, что создаете тепло и уют», – сказала директор Центра «Мой бизнес» Иркутской области Диляра Окладникова.

Вход на все мероприятия является свободным – требуется предварительная регистрация. Дискуссии будут посвящены масштабированию локального бизнеса до федерального уровня. Участники также обсудят, как использовать локальные особенности и ресурсы, чтобы создавать востребованные продукты и сформировать «новый код» территории – ее узнаваемый образ и экономическую специфику.

«Одно из моих желаний заключается в том, чтобы 26 мая каждого года стал по-настоящему праздничным днем. Многие из нас знают, как отмечают День учителя, День медицинского работника, а многие бизнесмены, даже не в курсе, что 26 мая – их профессиональный праздник. <…> Пусть хотя бы один день в году вы чувствуете себя именинниками – вы те, кто содержит свои семьи, создает новые рабочие места, смотрит с горизонтом планирования на годы в перед. Вы заботитесь о будущем, платите налоги. И вот такими мероприятиями я хочу, чтобы мы меняли отношение общества к предпринимателям», – подчеркнул бизнес-омбудсмен Иркутской области Андрей Лабыгин.