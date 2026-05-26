Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2600 пунктов, обновив минимум

Первая половина сессии 25 мая на российских фондовых площадках проходила в слабом плюсе, однако к концу дня индексы резко развернулись вниз. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, главным поводом для этого стал обвал цен на нефть на ожиданиях деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«К последнему часу основных торгов номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,74%, уйдя ниже 2600 пунктов, а долларовый РТС опустился на 2,2%», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, западные СМИ сообщили о подготовке Вашингтоном и Тегераном совместного меморандума относительно продления перемирия. «Ожидается, что по его условиям Иран обеспечит свободное судоходство в Ормузском проливе. Также есть информация о готовящихся переговорах между иранской и американской делегациями в Дохе», — поясняет аналитик.

«Тем не менее разногласия относительно ядерной программы Ирана остаются неразрешенными, как и вопрос о санкциях США. Не вполне ясны условия, на которых Иран готов согласиться на разблокировку Ормуза», — уточняет Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что этот новостной фон привел к снижению котировок Brent на 4,8%, до $95,39 за баррель. «Дальнейшая динамика будет полностью зависеть от геополитического фона. На ближайшие дни прогнозируем для Brent коридор $94–99 за баррель», — сообщает Мильчакова.

В плюсе на корректирующемся рынке, по данным аналитика, оставались НМТП (+1,3%), МКБ (+1,2%), Полюс (+0,7%) и Аэрофлот (+0,5%). «Акции НМТП поддержала новость о возвращении компании в план приватизации на 2026–2028 годы госпакета компании в размере 20%», — поясняет Мильчакова.

«НМТП управляет тремя морскими портами, в том числе двумя крупнейшими — Новороссийским и Приморским. Выручка НМТП по МСФО в 2025 году увеличилась на 7,5% в годовом выражении, до 76,5 млрд руб., чистая прибыль выросла на 7%, до 40 млрд руб., контрольный пакет акций в размере 60,6% принадлежит Транснефти», — приводит данные эксперт. «Потенциально бумаги НМТП интересны крупным инвесторам. Точные сроки приватизации пока не сообщаются», — уточняет Мильчакова.

В числе аутсайдеров, по информации аналитика, оказались ВУШ Холдинг (-7,2%), Мечел (ао: -4,4%, ап: -5,6%) и ТМК (-4,8%). «Акции ВУШ Холдинга упали на фоне запрета в ряде городов Московской области на прокат электросамокатов, что вызывает закономерные опасения инвесторов по поводу финансовых результатов компании за первое полугодие», — поясняет Мильчакова.

«Наша целевая цена по акциям ВУШ Холдинга в годовом горизонте — 101 руб., рейтинг — "держать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — сообщает эксперт.

Мильчакова отмечает, что индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,16%, до 119,14 пункта. «Это обусловлено геополитическими факторами, ожиданием дальнейшего падения цен на нефть и, как следствие, сокращения нефтегазовых доходов бюджета, увеличивающего риски инвестиций в государственные ценные бумаги», — поясняет аналитик.

«Рубль на фоне падающей нефти перестал расти. Биржевой курс пары CNY/RUB поднялся на 0,03 руб., до 10,56. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах прибавила незначительные 0,06 руб., добравшись до 71,61, а пара EUR/RUB выросла на 0,36 руб., до 83,37», — приводит данные Мильчакова.

«Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 26 мая: диапазон 2550–2650 пунктов. Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 70–72, 82–84 и 10,3–10,7 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.