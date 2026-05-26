Капитальный ремонт Дома культуры в Байкальске завершат к сентябрю 2027 года

В Слюдянском районе Иркутской области продолжается обновление Дома культуры в городе Байкальске, которое началось летом 2025 года. По данным областных властей, работы идут по графику.

Сегодня общая техническая готовность составляет 32%. Капитальный ремонт планируют закончить к 1 сентября 2027 года. В настоящее время ведутся отделочные работы на первом, втором этажах и в подвальном помещении, монтаж ограждений внутренних лестниц, устройство систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, электромонтажные работы, обустройство теплового пункта, а также замена дверных блоков.

Подрядной организации предстоит выполнить утепление перекрытий, гидроизоляцию фундамента, замену оконных блоков, устройство сцены, монтаж специализированного подъемника «Мультилифт» для маломобильных групп населения, а также провести пусконаладочные работы всех инженерных систем, включая пожарную сигнализацию.


