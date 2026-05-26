Аэропорт Иркутска будет бороться с птицами с помощью гром-пушки: закуплена техника

В аэропорту Иркутска появился новый полноприводный УАЗ Пикап, который будет помогать в борьбе с птицами. Транспорт подходит для работы не только на территории аэродрома, но и на участках бездорожья за пределами перрона. Подробности рассказали в пресс-службе авиаузла.

Фото: аэропорт Иркутска

«Автомобиль будет помогать орнитологам – специалистам, которые следят за орнитологической обстановкой на территории аэропорта и в радиусе до 15 километров вокруг него. Их задача в том, чтобы вовремя заметить скопления птиц и предотвратить их появление рядом с воздушными судами», – пояснили в аэропорту.

В ближайшее время машину дополнительно оборудуют звуковыми установками, имитирующими крики птиц, а также гром-пушкой для отпугивания пернатых.

«Такие меры – это важная часть в обеспечении безопасности полетов, поскольку даже небольшая птица может представлять серьезную опасность для самолета, поэтому контроль территории ведется постоянно», – резюмировали в аэропорту.