Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Аэропорт Иркутска будет бороться с птицами с помощью гром-пушки: закуплена техника

В аэропорту Иркутска появился новый полноприводный УАЗ Пикап, который будет помогать в борьбе с птицами. Транспорт подходит для работы не только на территории аэродрома, но и на участках бездорожья за пределами перрона. Подробности рассказали в пресс-службе авиаузла.

<p>Фото: аэропорт Иркутска</p>

Фото: аэропорт Иркутска

«Автомобиль будет помогать орнитологам – специалистам, которые следят за орнитологической обстановкой на территории аэропорта и в радиусе до 15 километров вокруг него. Их задача в том, чтобы вовремя заметить скопления птиц и предотвратить их появление рядом с воздушными судами», – пояснили в аэропорту.

В ближайшее время машину дополнительно оборудуют звуковыми установками, имитирующими крики птиц, а также гром-пушкой для отпугивания пернатых.

«Такие меры – это важная часть в обеспечении безопасности полетов, поскольку даже небольшая птица может представлять серьезную опасность для самолета, поэтому контроль территории ведется постоянно», – резюмировали в аэропорту.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес