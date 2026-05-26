Власти Иркутской области пообещали погасить все долги перед бизнесом

Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин в рамках ответа на вопрос корреспондента СИА, посвященный востребованности креативной экономики в текущих реалиях, пообещал, что власти выплатят все долги представителям бизнеса региона за прошлый год.

«Безусловно, креативная экономика нам нужна, нам важна. Простых времен в бизнесе вообще никогда не бывает – сейчас они особенно сложные. Ключевая задача власти в настоящее время – рассчитаться с предпринимательским сообществом за долги 2025 года, и все эти расчеты находятся на завершающей фазе», – отметил Анчугин.

Он отметил, что соответствующую задачу правительству поставил губернатор. «Чтобы ни произошло, мы закроем эти вопросы» – подчеркнул спикер во время пленарной сессии, организованной в рамках Недели предпринимательства.