63% иркутян запланировали летний отпуск

Отпуск этим летом запланировали 63% работающих жителей Иркутска, следует из опроса SuperJob. При этом 21% респондентов проведут его дома, 12% – на даче или в деревне. Четверть опрошенных – 26% – планируют путешествие по России, и лишь 4% намерены отправиться за границу.

Женщины чаще мужчин выбирают поездки по стране – 28% против 24%, тогда как представители сильного пола чаще остаются без отпуска. Зумеры чаще старших поколений оказываются без летнего отдыха, а дачный отдых и путешествия по России чаще выбирают горожане старше 35 лет. Поездки за границу, напротив, чаще планируют граждане моложе 35 лет.

Среди горожан со средним профессиональным образованием доля тех, у кого отпуска летом не будет, составила 42% против 32% среди респондентов с высшим образованием. Граждане, окончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия – 29% против 23%. Зарабатывающие от 100 до 150 тыс рублей в месяц чаще других сообщали, что их отпуска приходятся на лето (70%), причем каждый десятый из них запланировал поездку за границу.


