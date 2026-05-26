Парк Парижской коммуны лидирует в голосовании за благоустройство Иркутска

Парк имени Парижской коммуны вышел в лидеры онлайн-голосования за территории, которые будут благоустроены в 2027 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». Его поддержали 13 328 иркутян. В случае победы здесь обустроят аллею от входа со стороны пересечения улицы Маяковского и Спортивного переулка до стадиона «Локомотив».

На втором месте – «Парк времени» у ЖК «Эволюция» с 14 116 голосами. Там запланированы устройство покрытий и наружного освещения, установка малых архитектурных форм и озеленение. Тройку лидеров замыкает Сквер Дружбы («Шэньян») с 8 910 голосами – на объекте предусмотрены монтаж освещения, малых архитектурных форм, озеленение и обустройство покрытий. Всего свой выбор уже сделали 57 тыс жителей областного центра.

Остальные голоса распределились между сквером «Академический» (5 027 голосов), сквером имени Кирова (4 028), экопарком «Якоби» (2 591), территорией вдоль бульвара Гагарина (2 166), набережной Ушаковки у ЖК «Лотос» (2 102), сквером на пересечении Степана Разина и Чкалова (1 286), рощей «Щаповская гора» (774), сквером на пересечении Карла Маркса и Пролетарской (456) и территорией у Спасского храма (247 голосов). Для участия в голосовании нужно авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать Иркутск и один из объектов.