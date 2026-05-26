Wildberries отложил введение единых условий для российских и китайских продавцов

Объединенная компания Wildberries и Russ отложила введение единых условий работы для российских и китайских продавцов на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВБ. В компании взяли дополнительное время на углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов и продолжают обсуждение механизма изменений с органами государственной власти.

«Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводом углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. В этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее в РВБ сообщали, что планировали внедрить единые условия работы с 25 мая.

Предполагалось, что в рамках изменений для продавцов из России и Китая будут выровнены комиссии с продаж по различным категориям товаров, введены единые правила предоставления скидок покупателям за счет платформы, а также расширены инструменты продвижения для повышения эффективности продаж.

Напомним, что российские селлеры жаловались ФАС на льготные условия для иностранных конкурентов. Wildberries пообещал уравнять комиссии для китайских и российских продавцов, но не предоставил ни сроков, ни конкретных цифр. Селлеры пока не понимают, как интерпретировать предложения маркетплейсов. Многие ожидают худшего.


