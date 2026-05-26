Студентка упала со скалы во время фотосъемки в Усольском районе

Следственный отдел по Усолье-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели 24-летней девушки. Днем 24 мая она находилась в районе местности «Белые скалы» в селе Халмушино Усольского района и во время фотосъемки встала на высокий скальный выступ. При спуске произошел обвал грунта, и девушка упала с высоты около 100 метров.

При доставлении в больницу пострадавшая скончалась в машине скорой медицинской помощи. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Местность «Белые скалы» в Усольском районе известна как живописное место, привлекающее туристов и фотографов.


