Иркутский политех запустил экологический мониторинг Ангары с помощью парусной яхты Aurum First

Сибирская школа геонаук ИРНИТУ приступила к экологическому мониторингу Иркутского водохранилища с помощью парусных судов. Первым судном в исследовательском флоте стала яхта Aurum First, доставленная в Иркутск из Владивостока. Презентация судна состоялась в лагере «Политехник» в день открытия Всероссийского семинара «Современные методы поисков, разведки и охраны недр».

«Теперь студенты и профессора будут дважды в месяц проходить яхтенные маршруты, а также отбирать пробы и проводить анализы в лаборатории. Все это предстоит делать в режиме реального времени, публикуя результаты в интернете. Так каждый желающий сможет узнать актуальные данные о качестве воды, а через два-три года завершатся дискуссии о современном состоянии водной среды озера Байкал», – заявил проректор по геологии, наукам о Земле и окружающей среде, основатель СШГ Александр Паршин.

Зона наблюдений охватывает около 100 точек в фоновых участках акватории рядом с населенными пунктами и хозяйственными объектами. Летом флот СШГ пополнится еще двумя суднами для плавания по мелким заливам и для исследований в байкальских заливах.