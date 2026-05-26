Kia и Toyota возглавили спрос на иномарки с пробегом до 3 млн рублей

Самыми востребованными иностранными марками среди автомобилей с пробегом стоимостью до 3 млн рублей в 2026 году стали Kia и Toyota. По данным сервиса СберАвто, на долю Kia пришлось 9,5% всех сделок в этом ценовом сегменте, на Toyota – 9%. Следом расположились Hyundai (7,5%), Nissan и Volkswagen – по 7% каждая марка.

Наибольшим спросом пользуются японские автомобили – 34% всех сделок. Далее идут немецкие бренды с долей 20%, южнокорейские – 18% и американские – 9%. Китайские марки занимают 7,5%, французские – 5%. В топ вошли также Honda (5%), Ford (4,5%), Mazda (4%), Mitsubishi и BMW (по 3,5% на каждую марку).

В ценовом диапазоне до 1 млн рублей особым спросом пользуются Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Chevrolet Cruze и Mitsubishi Lancer – благодаря доступности, ликвидности и невысокой стоимости обслуживания. В сегменте от 1 до 2 млн рублей востребованы Toyota Camry, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5 как универсальные автомобили для города и дальних поездок. От 2 до 3 млн рублей чаще приобретают Volkswagen Tiguan, Haval Jolion и Toyota RAV4 – их популярность обусловлена сочетанием современного оснащения, вместительности и практичности.


