Сотрудники ИНК и волонтеры высадили в Иркутске более 2500 саженцев

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие в XV ежегодной городской акции «Посади дерево – подари планете жизнь».

Организатором акции выступил Благотворительный фонд «Подари планете жизнь». В рамках мероприятия более 900 волонтеров, включая представителей ИНК, высадили более 2500 молодых сосен на территории Вересовского леса в Ленинском округе Иркутска.

Зеленая зона является важной частью лесопаркового пояса города и остро нуждается в восстановлении. Уникальность акции заключается в том, что саженцы не приобретаются в питомниках, а вывозятся из мест, где им грозит уничтожение – из-под линий электропередач, с обочин дорог и других участков. С момента старта в 2012 году акция позволила высадить более 40 000 деревьев, демонстрируя высокую приживаемость саженцев на уровне 85%.

– Для нас экология —это личная вовлеченность каждого. Сегодня более 900 волонтеров, среди которых много сотрудников ИНК и членов их семей, сделали огромное дело: мы спасли от вырубки и пересадили более 2500 молодых сосен. Это наглядный пример того, как устойчивое развитие и экологическая осознанность воплощается в реальные дела, – поделился директор по устойчивому развитию Денис Можаров.

ИНК традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды, реализуя как собственные масштабные природоохранные проекты, так и поддерживая общественные инициативы. Так, в 2025 году компания в рамках лесовосстановления высадила более 1,5 миллиона хвойных пород в Восточной Сибири.

Помимо лесовосстановления, ИНК проводит регулярный мониторинг состояния окружающей среды на территориях своего присутствия, организует мероприятия по зарыблению водоемов. Волонтеры компании активно участвуют в экоакциях, всероссийских субботниках, проводят тематические уроки и конкурсы для школьников, формируя экологическую культуру. Благодаря комплексной работе ИНК вошла в ТОП-3 отрасли по сохранению биоразнообразия в ежегодном рейтинге российского природоохранного фонда «Природа и люди».