Рубио предупредил о риске эскалации конфликта на Украине и готовности США помочь

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске эскалации конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Индии, отметив, что затягивание боевых действий увеличивает угрозу расширения войны, передаёт РБК. «Каждый масштабный удар напоминает, почему эта война ужасна и длится дольше Второй мировой, и почему её нужно прекратить», — сказал Рубио (цитата по France24).

При этом он подчеркнул, что США готовы оказать всю необходимую помощь для урегулирования конфликта и надеются на возможность продуктивных переговоров в будущем. Однако активных или запланированных переговоров между Вашингтоном и Киевом пока нет.

Ночью 22 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, в результате чего погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Президент Владимир Путин назвал это терактом.

В ответ Россия 24 мая нанесла «удар возмездия» с использованием баллистических, аэробаллистических, гиперзвуковых ракет и ударных дронов по военным и энергетическим объектам Украины.

25 мая Рубио провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили украинский конфликт. Российская сторона официально уведомила о намерении продолжать удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары по гражданским объектам в России.

Ранее Рубио заявлял, что Вашингтон не заинтересован в бесконечных переговорах без результата, но готов сыграть роль, если появится шанс на продуктивный диалог.

В начале мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не отказывается от переговоров и готова к конструктивным контактам. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры теряют смысл, пока Киев не сделает «важный шаг».

Президент Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине близок к завершению и подчеркнул стремление России к мирному урегулированию при условии устранения его первопричин.