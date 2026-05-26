Реальные кейсы, высокая конкуренция и молодые таланты в ИИ: стартовал конкурс по ИИ для детей и молодёжи AI Challenge

Участвовать могут школьники и студенты с разным уровнем владения искусственным интеллектом — три категории, три этапа и «понятный способ войти в сферу реального искусственного интеллекта».

К Дню защиты детей стартовал ежегодный международный конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодёжи AI Challenge . Он поможет ребятам из России и других стран погрузиться в мир искусственного интеллекта и прокачать свои навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Конкурс будет интересен и начинающим, и тем, кто уже хорошо разбирается в ИИ. Зарегистрироваться можно до 15 сентября 2026 года.

Задачи для конкурса подготовили Сбер, компании-партнёры и участники Альянса в сфере искусственного интеллекта. Ребята смогут испытать свои силы в разработке автономных универсальных ИИ-агентов для информационной безопасности, систем автоматического восстановления изображений, решений для обработки обращений граждан и выявления скрытых ИИ-манипуляций с изображениями и многих других актуальных задачах.

«AI Challenge объединяет талантливых и целеустремлённых ребят, которые будут создавать новые технологии и продукты, менять целые индустрии. Каждый год мы усложняем задачи конкурса — и каждый раз участники с ними прекрасно справляются. На реальных бизнес-кейсах школьники и студенты очень быстро растут как профессионалы, получают знания и навыки для работы в ведущих технологических компаниях. AI Challenge — это трамплин в будущее: и для самих ребят, и для России в целом», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Участники будут соревноваться в трёх категориях.

«Начинающие» — индивидуальный трек для детей до 13 лет включительно. Нужно знать основы программирования на Python и классического машинного обучения.

«Школьники» — индивидуальный и командный трек для участников до 18 лет включительно: учеников и выпускников школ, студентов колледжей. Нужно уметь использовать ИИ, уверенно программировать, разбираться в машинном обучении и основах глубокого обучения.

«Студенты» — индивидуальный и командный трек для студентов вузов и колледжей до 25 лет. Нужно хорошо разбираться в ИИ и классическом машинном обучении.

Конкурс пройдёт в три этапа:

квалификация (1 июня — 15 сентября) — индивидуальные испытания и формирование команд для основного этапа;

основной этап (1 июля — 17 сентября) — решение задач индивидуально или в командах;

финал (12 октября — 26 октября) — более сложные задания и доработка решений до прототипов продуктов.

Сильнейших наградят на международной конференции Artificial Intelligence Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве. Призовой фонд — 15,6 млн рублей. Победители AI Challenge смогут пройти образовательную программу по подготовке российской школьной сборной для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году.

Многие ребята участвуют в конкурсе уже несколько лет и в этом году тоже будут соревноваться. Своими впечатлениями поделились победители и финалисты AI Challenge 2025.

«Победа в AI Challenge — это событие, изменившее всё. Конкурс уникален. В нём всё особенное: задачи, окружение, атмосфера. Ты не волнуешься, а чувствуешь спокойствие и поддержку самых искренних людей, видишь настоящие возможности и перспективы на будущее. Я всегда ожидала перехода в следующий этап, чтобы доработать решение с учётом усложнения задачи. Помню, как уезжала на соревнования во время финального этапа, брала ноутбук и делала задание всё свободное время. Участвуя в конкурсе, я поняла, что всегда нужно идти до конца, даже если долго ничего не получается. Нужно стараться выбивать максимальный скор из последних сил и в огромной конкуренции всё равно работать дальше», — Диана Комарова, категория «Школьники».

«В AI Challenge очень интересные и необычные задачи. На их решение отводится много времени, поэтому можно попробовать разные креативные подходы. Задача с каждым этапом усложняется, так что нужно всё сильнее развивать свои скилы», — Ника Смирнова, «Школьники».

«В AI Challenge сошлись две вещи, которые мне действительно интересны: математика и программирование. Мне хотелось не просто решить задачу, а проверить, как я мыслю, умею ли находить нестандартные решения. У тебя достаточно попыток и времени, чтобы методом проб и ошибок прийти к отличному результату. Ты не просто участвуешь, но и развиваешься. Конкурс научил меня выбирать сильную идею и доводить её до результата. Я понял, что в таких соревнованиях побеждает тот, кто умеет управлять временем, быстро отбрасывать слабые решения и концентрироваться на главном. Победа в AI Challenge стала стартом в мир серьёзных технологических конкурсов международного уровня и понятным способом войти в сферу реального искусственного интеллекта», — Георгий Богданов, «Начинающие».

«Участие в конкурсе даёт уникальный опыт для решения нестандартных задач, возможность проверить свои силы, посоревноваться и пообщаться с ребятами. В отличие от других олимпиад на AI Challenge участники решают актуальные кейсы крупных компаний. Задания охватывают десятки отраслей: от металлургии и сельского хозяйства до финтеха и генеративного искусства. У меня не было навыка представлять свои работы с технической части — только с точки зрения пользователя. На конкурсе я научился это делать», — Фёдор Стёпин, «Начинающие».

«Конкурс помог мне почувствовать настоящий дух соревнования: когда хочется выложиться по максимуму и не отстать от других. Круто, что участвовать может каждый, кто хочет, а не только те, кого отобрали по какимто сложным критериям», — Илья Паклин, «Начинающие».

В 2025 году в конкурсе участвовали 10 тыс. школьников и студентов из 75 стран мира, включая Алжир, Узбекистан, Казахстан, Индию, Францию, Германию и другие государства. В августе 2025 года в Пекине российская школьная сборная по ИИ, подготовленная командой Центрального университета и Альянса в сфере ИИ на базе СберУниверситета, завоевала 6 золотых медалей и заняла первое место на IOAI.

