В Иркутской области наградили лучших экспортеров

Имена победителей и призеров регионального этапа конкурса «Экспортер года» объявили в Иркутской области. Церемония награждения прошла в рамках Форума креативного бизнеса, приуроченного ко Дню российского предпринимательства. На конкурс по итогам работы в 2025 году было подано 43 заявки, экспертная комиссия отобрала лидеров в четырех номинациях.

«В этом году участники показали выдающиеся результаты, доказав, что предприятия нашего региона являются конкурентоспособными и востребованными на международной арене. Каждая из компаний-номинантов внесла свой весомый вклад в укрепление экономики и имиджа Иркутской области в мире», –обратился к участникам заместитель председателя правительства региона Александр Анчугин. Он подчеркнул, что по объему экспорта Приангарье занимает первое место среди субъектов СФО и седьмое место в России.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победителем стала компания ООО «Базис», экспортирующая пиломатериалы хвойных пород. Лучшим в сфере агропромышленности стал производитель БАДов «Сибприбор», в сфере услуг – туроператор «КроссТур», а звание «Прорыв года» завоевал производитель промышленных полов «Интоп ПРО». Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь отметил, что поддержка экспорта – одна из главных задач палаты, при которой работает Клуб экспортеров.