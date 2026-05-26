ВТБ заходит в WB Банк: что даст ритейл-гиганту 5% доли в финансовом активе

Объединённая компания Wildberries и Russ (РВБ) объявила о заключении стратегического партнёрства с группой ВТБ, передаёт ТАСС. Это соглашение знаменует собой создание первого в России прямого альянса между крупнейшим финансовым институтом и лидером электронной коммерции.

Ключевые условия сделки

В рамках соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке (дочерняя структура РВБ) с возможностью дальнейшего увеличения этой доли.

Что получает каждая сторона?

Для WB Банка: Открывается доступ к инфраструктуре ВТБ, включая сеть розничных отделений, банкоматов, а также к инвестиционным продуктам и ипотеке для клиентов.

Для клиентов МСБ: Малому и среднему бизнесу, работающему с WB Банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ.

Для ВТБ: Группа РВБ будет развивать розничный бизнес банка, внедряя свою экспертизу в области технологий, искусственного интеллекта и цифровых сервисов в традиционные банковские продукты.

«Сделка знаменует запуск первого в России прямого сотрудничества одного из крупнейших финансовых институтов страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции», — отметили в пресс-службе РВБ.