Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

«Дисконт неизбежен»: акции «Аэрофлота» могут продать дешевле рынка

Росимущество объявило о подготовке к продаже 23,76% акций «Аэрофлота». Отбор организатора сделки проходит с 22 мая по 8 июня 2026 года. Государство намерено вернуть часть госпакета в рынок, сохранив при этом контроль над авиакомпанией.

Аналитики считают, что продажа пройдет с дисконтом к рыночной цене. Для крупных пакетов это стандартная практика, чтобы обеспечить спрос и ликвидность.

«Диапазон 5–10% выглядит реалистично. Это не агрессивная распродажа, а обычная плата за повышенный спрос», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Влияние на рынок

В краткосрочной перспективе сделка может оказать давление на котировки, так как рынок будет заранее закладывать дисконт. Однако в среднесрочной перспективе ключевым фактором останутся финансовые результаты компании.

«По РСБУ за 1 квартал 2026 года компания показала чистый убыток в 12,6 млрд руб. Поэтому сильный рост стоимости акций без улучшения маржи и контроля затрат ожидать не стоит», — подчеркивает аналитик.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес