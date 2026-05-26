«Дисконт неизбежен»: акции «Аэрофлота» могут продать дешевле рынка

Росимущество объявило о подготовке к продаже 23,76% акций «Аэрофлота». Отбор организатора сделки проходит с 22 мая по 8 июня 2026 года. Государство намерено вернуть часть госпакета в рынок, сохранив при этом контроль над авиакомпанией.

Аналитики считают, что продажа пройдет с дисконтом к рыночной цене. Для крупных пакетов это стандартная практика, чтобы обеспечить спрос и ликвидность.

«Диапазон 5–10% выглядит реалистично. Это не агрессивная распродажа, а обычная плата за повышенный спрос», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Влияние на рынок

В краткосрочной перспективе сделка может оказать давление на котировки, так как рынок будет заранее закладывать дисконт. Однако в среднесрочной перспективе ключевым фактором останутся финансовые результаты компании.

«По РСБУ за 1 квартал 2026 года компания показала чистый убыток в 12,6 млрд руб. Поэтому сильный рост стоимости акций без улучшения маржи и контроля затрат ожидать не стоит», — подчеркивает аналитик.