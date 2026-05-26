Глава Ленинского округа Иркутска назначена на должность первого заместителя мэра

Кадровые изменения произошли в администрации Иркутска. На должность первого заместителя мэра назначена глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.

В 2000 году она окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Позже обучалась в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Бухгалтерский учет и аудит». Позже окончила Институт мировой экономики и информатизации в Москве по специальности «Юриспруденция».

Работала в министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области – занимала должность начальника отдела государственно-частного партнерства в управлении инвестиционного развития, начальника управления инвестиционного развития. В аппарате губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области была советником губернатора, заместителем начальника управления, начальником управления по региональной политике.

Трудилась в Иркутском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». Позже возглавляла комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска. Исполняла полномочия советника председателя Законодательного Собрания Иркутской области и занимала другие должности.


