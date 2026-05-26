Пожар на свалке покрышек потушили в Иркутске

Спасатели потушили возгорание покрышек на открытой территории в районе улицы Баррикад в Иркутске. В настоящее время работы на площадке продолжаются, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров», – рассказали в ведомстве, пояснив, что на месте работают 16 человек, задействованы четыре единицы техники.

В связи с пожаром региональная прокуратура начала проверку. Причины и условия произошедшего выясняются. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.