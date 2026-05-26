Руководство теплоснабжающей компании в Иркутске осудили за хищение бюджетных миллионов

В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Виновным в мошенничестве и покушении на него признали руководителей и бухгалтера местной теплоснабжающей компании, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2020-2021 годах генеральный директор совместно с фактическим руководителем предоставили в региональную службу по тарифам и областное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта фиктивные договоры на поставку подконтрольными фирмами каменного угля в Мамско-Чуйский район по ценам, превышающим фактическую стоимость на 30%.

На основании подложной документации из регионального бюджета организация незаконно получила субсидии на сумму свыше 43 млн рублей. Поступившими средствами преступники распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, указанные лица совместно с главным бухгалтером представили ложные сведения в налоговую и незаконно получили из федерального бюджета возмещение за 2020-2021 годы в размере более 16 млн рублей. В 2021-2022 годах соучастники по аналогичной схеме пытались похитить из бюджета Российской Федерации еще 7 млн рублей.

Суд приговорил злоумышленников к условным срокам от 4 до 6,5 года. Дополнительно мужчинам назначены штрафы 550 и 600 тыс. рублей. Наложен арест на квартиру одного из осужденных, расположенную в Санкт-Петербурге, стоимостью свыше 18 млн рублей.