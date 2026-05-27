Дивиденды ВТБ за 2025 год: интрига раскрыта, но акции упали на 8%

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 9,71 рубля на акцию. Дата закрытия реестра для получения выплат — 20 июля 2026 года. Дивидендная доходность составляет около 11,6%.

Однако на фоне этой новости акции банка на Мосбирже обвалились на 8% до 79,3 рубля. Аналитики объясняют падение не самой выплатой, а сопутствующим событием.

Главная причина падения — допэмиссия

Одновременно с решением о дивидендах, набсовет вынес на обсуждение увеличение уставного капитала через допэмиссию на 49%. Цена размещения — 87 рублей за акцию.

Это означает, что доля текущих акционеров (кроме государства) будет размыта. Привлеченные средства направят на развитие партнерства с Wildberries & Russ и основной бизнес. Эксперты считают, что ЦБ одобрил дивиденды только при условии увеличения капитализации банка для соответствия нормативам.

«Для миноритариев новость о допэмиссии резко негативна. Котировки начнут расти, когда менеджмент устранит неопределенность и разъяснит цели», — отмечают аналитики.

Продажа активов и поиск капитала

Ранее президент банка Андрей Костин заявил, что ВТБ необходимо привлечь до 700 млрд рублей дополнительного капитала для соответствия новым требованиям ЦБ. Для этого банк распродает активы: «Росгосстрах», сельхозбизнес, «Галс-Девелопмент», медное месторождение в Армении и долю в Пулково.