Дивиденды ВТБ за 2025 год: интрига раскрыта, но акции упали на 8%

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 9,71 рубля на акцию. Дата закрытия реестра для получения выплат — 20 июля 2026 года. Дивидендная доходность составляет около 11,6%.

Однако на фоне этой новости акции банка на Мосбирже обвалились на 8% до 79,3 рубля. Аналитики объясняют падение не самой выплатой, а сопутствующим событием.

Главная причина падения — допэмиссия

Одновременно с решением о дивидендах, набсовет вынес на обсуждение увеличение уставного капитала через допэмиссию на 49%. Цена размещения — 87 рублей за акцию.

Это означает, что доля текущих акционеров (кроме государства) будет размыта. Привлеченные средства направят на развитие партнерства с Wildberries & Russ и основной бизнес. Эксперты считают, что ЦБ одобрил дивиденды только при условии увеличения капитализации банка для соответствия нормативам.

«Для миноритариев новость о допэмиссии резко негативна. Котировки начнут расти, когда менеджмент устранит неопределенность и разъяснит цели», — отмечают аналитики.

Продажа активов и поиск капитала

Ранее президент банка Андрей Костин заявил, что ВТБ необходимо привлечь до 700 млрд рублей дополнительного капитала для соответствия новым требованиям ЦБ.  Для этого банк распродает активы: «Росгосстрах», сельхозбизнес, «Галс-Девелопмент», медное месторождение в Армении и долю в Пулково.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

