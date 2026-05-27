«Новая эра» в финтехе: Wildberries и Russ объединяют усилия с ВТБ

Глава группы RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) Татьяна Ким назвала партнёрство с ВТБ началом «новой эры» для финансовых услуг в России. По её словам, это сотрудничество укрепит цифровой суверенитет страны, передаёт РБК.

В рамках соглашения ВТБ получает 5% в WB Банке. Взамен банк предоставляет свою готовую инфраструктуру: сеть отделений, банкоматы и кредитные продукты.

«Мы выбрали самым надёжным банком страны — ВТБ. Партнёрство знаменует начало новой эры... Теперь у нас есть то, на что могли потребоваться годы и огромные инвестиции», — заявила Ким.

Она также подчеркнула, что команда RWB внедрит в банковские решения ВТБ свои технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы для создания новых продуктов.

Для финансирования столь масштабного партнёрства и развития основного бизнеса ВТБ одновременно с объявлением о сделке инициировал увеличение уставного капитала. Наблюдательный совет банка вынес на обсуждение допэмиссию на 49%. Цена размещения акций составит 87 рублей за штуку. Это означает, что доли текущих миноритарных акционеров будут размыты. Привлечённые средства направят на развитие альянса с Wildberries & Russ и укрепление основного бизнеса банка.