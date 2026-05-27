«Властные полномочия исчезнут»: реформа бизнес-омбудсмена ставит под угрозу защиту предпринимателей

Реформа института уполномоченного по защите прав предпринимателей, которую могут рассмотреть уже в июне, вызывает серьёзные опасения у юридического сообщества. Главная проблема — перевод структуры из государственного статуса в формат автономной некоммерческой организации (АНО), что может лишить омбудсмена реальных рычагов влияния, передаёт газета "Ведомости".

Суть реформы

Институт реформируют: он станет АНО, учредителями которой выступят государство и деловые объединения (РСПП, ТПП и др.). На пост уполномоченного, который теперь будет главой набсовета АНО, согласован Александр Шохин. Финансирование пойдёт напрямую через Управление делами президента.

В чём главные риски?

Юристы указывают, что публично-правовой статус должностного лица, назначаемого президентом, давал омбудсмену реальную силу. Теперь же АНО не является органом власти и не обладает властными полномочиями.

«Именно эта "вертикаль" позволяла Титову реально противостоять давлению силовиков. АНО не может потребовать от следователя материалы дела или приостановить его действия», — отмечает управляющий партнёр IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Чтобы сохранить полномочия, потребуется сложный юридический механизм (специальный указ президента), но эксперты сомневаются в его эффективности.

«Реальных правовых полномочий для защиты может не остаться. Останется только харизма Шохина, но этого, увы, недостаточно», — резюмирует старший партнёр Pen & Paper Константин Добрынин.


