Силуанов: капитализация фондового рынка РФ должна достичь 66% ВВП к 2030 году

К 2030 году капитализация российского фондового рынка должна вырасти до 66% ВВП. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это «довольно амбициозная задача», поставленная президентом Владимиром Путиным.

Глава Минфина отметил, что суммарная капитализация складывается из стоимости отдельных компаний, которая определяется решениями миллионов инвесторов. «По сути, мы пытаемся повлиять на поведение огромного количества компаний и инвесторов одновременно», — сказал Силуанов.

Ключевым фактором развития рынка, по его словам, остаётся доверие инвесторов. Власти намерены обеспечить последовательность действий государства. Главной целью является создание «эффективного, глубокого и ликвидного» рынка, где граждане смогут приумножать сбережения, а компании — привлекать инвестиции.

Силуанов также напомнил, что россияне начали активнее вкладываться в инструменты финансового рынка, переходя от банковских вкладов к инвестированию. Однако пока основным инструментом сбережений остаются депозиты. По мере снижения процентных ставок интерес граждан и возможность заработать перейдут на фондовый рынок.