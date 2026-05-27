Силуанов объяснил корректировку бюджета: «Пришлось реагировать на новые условия»

Корректировка параметров федерального бюджета связана с изменением макроэкономических условий и необходимостью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом в интервью "Коммерсант" заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал глава Минфина.

По его словам, ведомство принимает меры для сохранения сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России.

Дефицит бьёт рекорды

Приоритетными статьями расходов остаются социальные обязательства, а также оборона и безопасность страны. При этом дефицит бюджета продолжает расти.

По итогам января–апреля 2026 года он достиг 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Это почти на 3 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель уже на 55% превысил годовой план дефицита (3,8 трлн руб.).

В апреле траты выросли на 4,7 трлн рублей (+36,6%), а за четыре месяца составили 17,6 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня на 15,7%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике сейчас сложнее, чем в предыдущие годы, а привычные резервы экономики во многом исчерпаны.Бизнесу предстоит адаптироваться к новым реалиям на фоне крепкого рубля, высоких ставок и дефицита кадров. «Ситуация осложняется налоговыми изменениями. Наша главная задача — помочь бизнесу адаптироваться», — заявил Решетников. По словам министра, экономика перешла в фазу структурных изменений, когда приходится перераспределять самый дефицитный ресурс — людей. Если раньше компании справлялись с нехваткой кадров за счет внутренних резервов, то сейчас эти возможности исчерпаны.

«Макроэкономическая ситуация значительно более сложная: курс рубля крепче прогнозов, а ставки снижаются медленнее, чем нам бы хотелось. Всё это будет отражаться на бизнесе», — предупредил глава ведомства.