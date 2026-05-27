Экономика получит новые коды: правительство обновляет классификатор ОКВЭД

Правительство запускает масштабную реформу Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). В течение лета ведомства подготовят предложения, а утвердить новую версию, ОКВЭД-3, планируется к концу 2027 года. Ввести её в действие намерены с 2029 года, сообщает "Коммерсант".

Главная причина — появление новых отраслей

Необходимость обновления вызвана развитием сфер, которые не были учтены в старой системе. Речь идёт о цифровых платформах, креативных индустриях и технологических компаниях.

«Это позволит государству получать более достоверную статистику, а бизнесу — без проблем получать отраслевые меры поддержки», — поясняют в Минэкономики.

За основу возьмут европейский стандарт

Как следует из презентации Минэкономики и ВШЭ, за основу будет взят европейский классификатор NACE 2.1. Его адаптируют с учётом российской специфики. Это обеспечит международную сопоставимость данных.

Что изменится для бизнеса?

Обновление должно решить старые проблемы. Например, в статистике наконец-то разделят жилое и нежилое строительство, а деятельность санаториев перестанут путать с «прочими медицинскими услугами». Это сделает господдержку более адресной и эффективной.