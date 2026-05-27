До 10 лет: зачем Минфин выпускает рекордно «длинные» облигации в юанях

Минфин рассчитывает на высокий спрос инвесторов на новый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Министерство предлагает рынку дебютные облигации со сроком погашения до 10 лет.

«Рыночных инструментов такой срочности в данной валюте на российском рынке сейчас нет», — подчеркнул министр.

Этот выпуск станет продолжением программы, начатой в декабре прошлого года. Тогда Минфин разместил ОФЗ в юанях со сроками до 3 и 7 лет общим объемом 20 млрд юаней.

Цель — удешевить кредиты для бизнеса

По словам Силуанова, главная задача — сформировать «репрезентативную и ликвидную кривую доходности». Это позволит корпоративным заемщикам привлекать финансирование дешевле и эффективнее.

«Ожидаем, что в предстоящем размещении примет участие широкий круг как институциональных, так и частных инвесторов», — добавил глава Минфина.