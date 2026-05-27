Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

FunDay закрыл около 50 магазинов в 2025 году

Бренд повседневной одежды FunDay сократил в 2025 году примерно 50 магазинов. Об этом «Известиям» сообщили консультант на рынке торговой недвижимости и источник, близкий к компании.

«Ритейлер просит скидку на аренду, а если ее не получает – сообщает контрагенту о закрытии точки», – рассказал один из собеседников издания.

По данным регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, по состоянию на май 2026 года в России работают около 116 магазинов сети.

Читайте также:

Сетевые магазины и ПВЗ маркетплейсов вытесняют малый бизнес из коммерческих помещений в жилых домах
22 мая 2026
Российский ритейл оказался в глубоком кризисе
21 мая 2026

В компании FunDay отметили, что закрытия компенсируются новыми открытиями, а сеть остается стабильной. При этом там не стали комментировать точное количество ликвидированных точек.

Ранее эксперты заявили, что падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. O'STIN в 2025 году закрыл 62 точки и сократил 15% персонала, Gloria Jeans за неполные два года ликвидировала не менее 100 магазинов, «Лэтуаль» ликвидировал 93 точки и в 2026-м намерен сократить еще 150.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (613)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес