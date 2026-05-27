Жилой комплекс на 200 квартир построит Эн+ в Усолье-Сибирском

Байкальская энергетическая компания (БЭК, входит в группу Эн+) начала реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников новых энергоблоков ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском. На территории бывшего кирпичного завода планируется возвести семь девятиэтажных домов.

Жилой комплекс «Тепло» разместится на участке около 2,2 га в центре города, где уже сформирована необходимая инфраструктура. В ЖК разместятся 224 квартиры.

Строительство жилья связано с масштабным инвестиционным проектом Эн+ по модернизации энергосистемы Приангарья. В Усолье-Сибирском запланировано строительство трёх энергоблоков ТЭЦ; их ввод увеличит мощность станции на 690 МВт. Стоимость проекта — 250 млрд рублей, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2028 года.

«Предприятие — это не только инфраструктура, прежде всего — персонал. Увеличение мощностей ТЭЦ-11 потребует расширения штата, планируется привлечь порядка 300 новых сотрудников. В холдинге Эн+ выстроена многоступенчатая система работы с кадрами: предусмотрено бесплатное высшее образование, программа наставничества и дополнительные социальные программы, действуют компенсации аренды жилья. Строительство жилого комплекса — ещё одна необходимая мера для поддержки специалистов новой ТЭЦ-11 и их закрепления в Усолье-Сибирском», — рассказал генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко.

Жилье будет предоставляться сотрудникам новой ТЭЦ-11. Байкальская энергетическая компания объявила тендер на строительство; заявки принимаются на портале госзакупок.