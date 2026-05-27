Россия может ввести запрет на экспорт дизеля и керосина: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия может ввести запрет на экспорт дизеля и керосина, в Госдуме предложили увеличить размер имущественного налогового вычета, ЦБ снизил официальный курс евро сразу на 2 рубля, а в Иркутской области подсчитали количество выдворенных мигрантов. Подробнее – в обзоре СИА.

Запрет на экспорт

Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России, сообщает ТАСС. Изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Напомним, прежде вводились ограничения на экспорт бензина, которые распространялись на непосредственных производителей нефтепродуктов. При этом они не затрагивали поставки в рамках международных соглашений.

Повышение вычета

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Если человек продает жилье, и еще не прошел минимальный срок, после которого не нужно платить налог, он может получить налоговый вычет. Сейчас максимальная сумма, с которой можно получить такой вычет, – 1 миллион рублей: ее могут увеличить до 3 миллионов 100 тысяч рублей. Для продажи другого имущества лимит хотят поднять с 250 тысяч до 700 тысяч рублей. Стандартный налоговый вычет для некоторых категорий граждан может вырасти с 3 до 29 тысяч рублей.

Падение евро

Накануне Банк России снизил официальный курс евро на 27 мая сразу на 2 рубля. Регулятор установил его на уровне 83,30 руб. При этом доллар подорожал на 0,12 руб. – до 71,67 руб. Юань стал дороже на 0,02 руб. и оказался равен 10,55 руб. Официальный курс доллара на 26 мая составлял 71,55 руб., евро – 85,45 руб., юаня – 10,53 руб.

Пожар на свалке

Мощный пожар произошел накануне в Иркутске. Пламя охватило свалку покрышек на открытой территории в районе улицы Баррикад. Горение ликвидировали на площади 200 квадратных метров. Дым от возгорания был виден из разных районов города. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. В связи с пожаром региональная прокуратура начала проверку. Причины и условия произошедшего выясняются.

Выдворение мигрантов

Более 2,5 тысячи нарушений миграционного законодательства выявили в Иркутской области за прошедшие четыре месяца 2026 года. В отношении 463 иностранных граждан вынесены постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Утверждено 36 решений о депортации. Кроме того, в отношении 403 иностранцев, допустивших нарушения законодательства, вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.