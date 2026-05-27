Где больше всего ИП в Иркутской области: названы лидеры

На начало 2026-го в Иркутской области было зарегистрировано 65 тысяч индивидуальных предпринимателей – за год это число выросло на 5,7%. На каких территориях ИП больше всего, рассказали в Иркутскстате.

«Предпринимательство в Приангарье традиционно сосредоточено в крупных городах и территориях с высоким потребительским спросом. Лидером остается Иркутск, где зарегистрировано 34% всех индивидуальных предпринимателей области. Значительная доля также приходится на Иркутский муниципальный округ – 14%, Ангарский городской округ – 9% – и Братск – 8%», – сообщили аналитики.

Наиболее значительный рост числа предпринимателей наблюдается в Иркутском районе, где этот показатель увеличился на 11,6%. Такой динамичный подъем обусловлен как активным приростом населения, так и бурным развитием пригородных территорий. Стоит отметить, что на каждую тысячу жителей здесь приходится 55 предпринимателей, что почти вдвое превышает среднеобластной уровень, который составляет 29 человек.

Второе место по этому показателю занимает Бодайбинский район, где на тысячу жителей приходится 40 предпринимателей. За ними следуют Иркутск и Ольхонское районное муниципальное образование, где количество индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей колеблется в пределах 37-38.