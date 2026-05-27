Малый бизнес получит 150 млрд рублей: поможет ли льготная ставка ЦБ?

Правительство запускает новую программу поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом в 150 млрд рублей. С июля 2026 года предприниматели смогут получить льготные кредиты по ставке, равной ключевой ставке ЦБ (сейчас — 14,5%).

Кто сможет получить деньги?

Доступ к финансированию будет у приоритетных отраслей:

Обрабатывающая промышленность.

Туризм.

Логистика.

Креативные индустрии.

ИТ и научно-техническая деятельность.

Малые технологические компании.

Сейчас средняя ставка по кредитам для МСП составляет около 20%, поэтому новая программа выглядит привлекательной. Однако бизнес-объединения отмечают риски: даже льготная ставка высока, а доступ к деньгам может быть затруднен бюрократией.