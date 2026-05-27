Новости

Центр зрения и Окулария, Иркутск
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Все материалы сюжета

Малый бизнес получит 150 млрд рублей: поможет ли льготная ставка ЦБ?

Читайте также:

Экономика получит новые коды: правительство обновляет классификатор ОКВЭД
27 мая 2026
«Властные полномочия исчезнут»: реформа бизнес-омбудсмена ставит под угрозу защиту предпринимателей
27 мая 2026

Правительство запускает новую программу поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом в 150 млрд рублей. С июля 2026 года предприниматели смогут получить льготные кредиты по ставке, равной ключевой ставке ЦБ (сейчас — 14,5%).

Кто сможет получить деньги?

Доступ к финансированию будет у приоритетных отраслей:

  • Обрабатывающая промышленность.
  • Туризм.
  • Логистика.
  • Креативные индустрии.
  • ИТ и научно-техническая деятельность.
  • Малые технологические компании.

Сейчас средняя ставка по кредитам для МСП составляет около 20%, поэтому новая программа выглядит привлекательной. Однако бизнес-объединения отмечают риски: даже льготная ставка высока, а доступ к деньгам может быть затруднен бюрократией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1327)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес