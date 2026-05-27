Глава Ленинского округа Иркутска стала первым заместителем мэра

Кадровые изменения произошли в администрации Иркутска. Председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Светлана Колотовкина назначена на должность первого заместителя мэра Иркутска.

Светлана Колотовкина в 2000 году окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Позже обучалась в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Бухгалтерский учет и аудит», окончила Институт мировой экономики и информатизации в Москве по специальности «Юриспруденция».

Работала в Министерстве экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области в должностях начальника отдела государственно-частного партнерства в управлении инвестиционного развития, начальника управления инвестиционного развития; в аппарате губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области на должностях советника губернатора, заместителя начальника управления, начальника управления по региональной политике.

Трудилась в Иркутском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия». Позже возглавляла комитет по управлению Свердловским округом администрации Иркутска. Исполняла полномочия советника председателя Законодательного Собрания Иркутской области и занимала ряд других должностей.