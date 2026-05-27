Кафе на Лермонтова в Иркутске признано самостроем: собственнику придется его снести

В Иркутске выявили самострой на улице Лермонтова в районе автозаправочной станции. Объект используется в качестве кафе. Его обязали снести, следует из данных мэрии.

«Необходимо осуществить демонтаж объекта в добровольном порядке за собственный счет и освободить земельный участок в течение пяти календарных дней со дня размещения уведомления на объекте», – пояснили в администрации.

Если собственник это не сделает, то кафе снесут принудительно, а владельцу выставят счет за проведенные работы. Не исключено, что имущество будет разобрано на составляющие элементы.